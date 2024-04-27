الدوري الألماني.. هاري كين على رأس هجوم بايرن ميونخ أمام فرانكفورت

كشف توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ، عن تشكيلة قوية لمواجهة آينتراخت فرانكفورت، ضمن الجولة 31 من الدوري الألماني، والتي ستُقام على ملعب أليانز أرينا اليوم.

يعتمد توماس توخيل، مدرب بايرن ميونيخ، على تشكيلة هجومية قوية بقيادة هاري كين، إلى جانب توماس مولر، وتشوبو موتينج ورافائيل جوريرو.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

حارس المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: جوشوا كيميتش، ماتيس دي ليخت، إيريك داير، نصير مزراوي

خط الوسط: كونراد لايمر، ليون جوريتسكا، توماس مولر، إيريك ماكسيم تشوبو موتينج، رافائيل جوريرو

خط الهجوم: هاري كين

ويبدأ بايرن ميونخ المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول الدوري الألماني برصيد 66 نقطة، فيما يأتي آينتراخت فرانكفورت في المركز السادس، علما بأن باير ليفركوزن حسم لقب الدوري لصالحه.