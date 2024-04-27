رؤساء البرلمانات العربية يشيدون بقيادة مصر لعملية توصيل المساعدات لغزة

أعرب رؤساء البرلمانات العربية عن إعجابهم بالدور المصري في دعم الشعب الفلسطيني، وأكدوا كامل التقدير لموقف مصر التاريخي الرافض لتهجير الفلسطينيين لأراضيهم، بحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل منذ قليل.

وأشادوا في بيان، بالدور القيادي وحسن إدارة مصر لعملية إنفاذ المساعدات لقطاع غزة وإصرارها على المضي قدما في هذه العملية رغم ما تتعرض له هذه الجهود من معوقات.

جدير بالذكر أن، أمس الجمعة، وصل وفد أمني مصري لتل أبيب، يضم مجموعة من المختصين بالملف الفلسطيني، وذلك لمناقشة إطار شامل لوقف إطلاق النار بقطاع غزة.