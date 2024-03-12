دوري أبطال أوروبا.. أرسنال يضرب بورتو بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق أرسنال الإنجليزي على نظيره بورتو البرتغالي بهدف للا شئ، خلال الشوط الأول من المباراة، التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب الإمارات، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يجلس محمد النني على مقاعد بدلاء الجانرز في مواجهة بورتو، حيث يبدأ الإيطالي جورجينيو أساسيًا بجانب ديكلاس رايس ومارتن أوديجارد.

دخل الفريق اللندني، اللقاء باحثًا عن الهدف الأول، حتى نجح البلجيكي ليونالردو تروسارد في قص شريط الأهداف في الدقيقة 41.

وخسر أرسنال، موقعة الذهاب أمام بورتو بهدف للا شئ، على ملعب النور ضمن منافسات دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

بدأ أرسنال، المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: بن وايت - ويليام ساليبا - جابرييل - كيويور

خط الوسط: جورجينيو - ديكلاس رايس - مارتن أوديجارد

وفي الهجوم: بوكايو ساكا - كاي هافيرتز - ليونالردو تروسارد.

أما بورتو دخل اللقاء، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كوستا

خط الدفاع: ماريو - بيبي - أوتافيو - ويندل

خط الوسط: فاريلا - نيكولاس - بيبي

وفي الهجوم: كونسيساو - فرانشيسكو إيفانيلسون - جالينو.