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الأحد 28 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

عودة محتملة بعد الإصابة.. تريزيجيه على مقاعد بدلاء طرابزون أمام غازي عنتاب

تريزيجيه
تريزيجيه
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أعلن كاجان مورادوغلو مدرب طرابزون سبور، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة غازي عنتاب، اليوم، في في مباراة حاسمة ضمن منافسات مباريات الجولة الـ34 من الدوري التركي.

يتواجد النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، على مقاعد بدلاء فريقه طرابزون سبور، ويُنتظر عودته للمشاركة في هذه المباراة، بعد غيابه عن آخر مباراتين بسبب الإصابة.

ويعتمد المدرب مورادوغلو على التشكيلة التالية في هذه المباراة:

حراسة المرمى: أورجان تشاكير

خط الدفاع: عارف بوسلوك - توماس مونييه - ستيفانو دينزفيل - باتيستا ميندي

خط الوسط: إينيس بردهي - بيرات أوزديمير - ادين فيسكا

خط الهجوم: باول اونواتشو - نيكولاس بيبي - تاكسيارشيس فونتاس

يسعى طرابزون، الذي يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، لتحقيق فوزٍ يُعزز موقعه في الصراع على التأهل لدوري أبطال أوروبا، فيما يبحث غازي عنتاب، صاحب المركز السادس عشر برصيد 34 نقطة، عن تحقيق نتيجة إيجابية تُبعده عن صراع الهبوط.

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