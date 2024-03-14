صحة النواب تستكمل مناقشة قانون المهن الطبية

عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اجتماعا اليوم الخميس، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أشرف حاتم، وستين نائبا آخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس)، في شأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وذلك بحضور الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بالاشتراك مع هيئتي مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.

ويهدف مشروع القانون إلى دمج فئة أخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه، بحيث يسري هذا القانون على فئة أخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية مع تحديد نسب وفئات البدلات والحوافز التي تستحقها هذه الفئة أسوة بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية بما يشمل (حافز المنطقة النائية، ومقابل الجهود غير العادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت، وبدل مخاطر المهن الطبية).