روسيا تؤكد التزامها بتوفير فرص المشاركة في الانتخابات الرئاسية لجميع مواطنيها

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء التزام روسيا بتوفير فرص المشاركة السياسية لجميع مواطنيها، بما في ذلك المواطنين المقيمين خارج البلاد، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضحت زاخاروفا، وفقًا لتصريحات نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية، أنه رغم كل المحاولات الدولية للتدخل في الشؤون الداخلية لروسيا، فإن الحكومة الروسية ستضمن عملية التصويت الكاملة للمواطنين الروس الذين يعيشون في الخارج.

وأوضحت زاخاروفا أن الوزارة تعمل بجد لتوفير المعلومات اللازمة للمواطنين الروس في الخارج حول مراكز الاقتراع، بما في ذلك العناوين وساعات الافتتاح، وذلك من خلال المواقع الإلكترونية الخاصة بالوزارة والبعثات الدبلوماسية الروسية.

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في روسيا في 17 مارس الجاري، لكن لجنة الانتخابات المركزية الروسية أعلنت عن تعديل في الجدول الزمني، حيث سيتم التصويت على مدى ثلاثة أيام من 15 إلى 17 مارس.

فيما يتعلق بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أشارت زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إلى استمراره في إطلاق التصريحات حول إرسال قوات إلى أوكرانيا. وأوضحت زاخاروفا أن ماكرون لم يستبعد إمكانية نشر القوات الفرنسية في أوكرانيا في حال وصول الجيش الروسي إلى كييف أو أوديسا، واعتبرت أن هذا التصريح يشير إلى بدء الحلفاء المحتملين لأوكرانيا في تقسيم البلاد.

في سياق الأحداث الميدانية، أفاد رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون في جنوب أوكرانيا، أولكسندر بروكودين، بإصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة جراء هجمات نفذتها القوات الروسية على الإقليم خلال الليلة الماضية. وأوضح بروكودين أن القوات الروسية قامت بإطلاق النار على عدة بلدات في الإقليم، مما تسبب في إصابة عدد من المدنيين وتدمير الممتلكات العامة والخاصة.