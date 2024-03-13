الأمن يحرر عاملا من قبضة تشكيل عصابي بدمياط

نجح قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أمن دمياط، في تحرير عامل عقب اختطافه من مجهولين وطلب مبلغ مالي نظير إطلاق سراحه.

يذكر أن مركز شرطة كفر سعد بمديرية أمن دمياط تلقى بلاغا من عامل مقيم بدائرة المركز، بأنه حال سيره ونجل زوجته عامل بمدينة برج العرب بالإسكندرية فوجئ بتوقف سيارة ميكروباص وترجل منها 5 أشخاص مجهولين، وقاموا باختطاف نجل زوجته وإجباره على استقلال الميكروباص ولاذوا بالهرب، وفى وقتٍ لاحق ورد اتصال هاتفى له طلب منه المتصل دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص مقيمون بدمياط لوجود خلافات بين المجنى عليه وأحد المتهمين لسابقة قيام المجنى عليه بسرقة بعض المنقولات من منزل زوج كريمته "متواجد بالخارج".

تم ضُبط المهتمين والسيارة الميكروباص والهاتف المحمول المستخدمين، واعترفوا بارتكاب الواقعة وإحتجازهم للمجنى عليه داخل مزرعة مستأجرة بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية، حيث تم تحرير المختطف دون حدوث ثمة مكروه له.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

في سياق آخر تباشر النيابة العامة في محافظة دمياط التحقيق في واقعة الاتجار في عملات اجنبية ما بين دولار ويورو ومشغولات ذهبية في مدينة راس البر في دمياط .

وكانت قد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة رأس البر بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته عملات أجنبية ومحلية مختلفة أبرزها قرابة " 1,200 مليون يورو 400 ألف دولار و1,4 مليون جنيه مصرى و1,7 كيلو جرام مشغولات ذهبية" .

