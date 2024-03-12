غرفة السياحة: انتهاء تنقية الجداول استعدادا لانتخاب مجلس الإدارة

أعلنت غرفة شركات السياحة، برئاسة نادر الببلاوي، الانتهاء من تنقية الجدول العام للشركات السياحية أعضاء الغرفة التي لها حق التصويت والمشاركة في انتخابات مجلس الإدارة المقبلة، عقب صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2023، الخاص بالغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

وأكدت الغرفة، أنه تم إدراج الشركات التي لها حق المشاركة في الجمعية العمومية والانتخابات بعد استبعاد الشركات التي لا تسدد الاشتراك السنوي للغرفة عن عام 2024 وما قبله من سنوات بعد مطالبتها ومنحها مهلة للسداد، كما سيتم عرض جدول الانتخابات المنصوص عليه في المادة (20) من اللائحة التنفيذية لمدة عشرة أيام تبدأ من تاريخ الإثنين 2024/3/11 وتنتهي في تاريخ 2024/3/20 في مقر الغرفة خلال مواعيد العمل الرسمية لشهر رمضان المبارك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا، متضمنا الشركات التي لها حق المشاركة في الجمعية العمومية والانتخابات، ويحق للشركات المستبعدة الاعتراض في الفترة من 21 وحتى 25 مارس الجاري، وتقدم الاعتراضات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية بالدقي.

وبحسب اللائحة التنفيذية، يحدد مجلس إدارة الغرفة رسوم الاشتراك بما لا يقل عن ألف جنيه وما لا يزيد عن مليون جنيه، ولا يجوز منح المنشأة أية شهادات تخص او تثبت عضويتها إلا بعد سداد الاشتراك السنوي أو الأقساط، كما يترتب على عدم سداد الاشتراك عدم منح المنشأة ترخيص مزاولة المهنة كما تستبعد من القيد في جدول اعضاء الجمعية المسموح لهم بالمشاركة في اعمال الجمعية العمومية أو الترشيح لعضوية مجلس الادارة.

ونصت المادة ٢٠ من اللائحة على أنه يشكل مجلس الإدارة لجنة فنية قبل نهاية السنة المالية بشهرين على الأقل تقوم بتنقية الجدول العام للغرفة وإعداد جدول خاص يدرج به المنشآت التي لها حق المشاركة في انتخاب اعضاء مجلس الادارة ومندوبي الاتحاد.