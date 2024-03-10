السعودية تستعد لموسم العمرة بإقامة المؤتمر الأول لقيادات قوات أمن العمرة

قال عادل نائب رئيس الإتحاد العآم للمصريين بالسعودية أن وزارة الداخلية السعودية أقامت بالعاصمة المقدسة المؤتمر الأول لقوات أمن العمرة لعام 1445- 2024 وذلك ضمن رؤية المملكة 2030 ، حيث تضمنت خطة قيادة أمن العمرة والتي أعتمدت من قبل وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف ، الجانب الأمني وإدارة تنظيم الحشود وإدارة الحركة المرورية ، وتقديم الخدمات الإنسانية ، ودعم وتمكين الجهات الخدمية المشاركة .

وأوضح حنفي أن الخطة الأمنية كما أعلن شملت أيضاً على تنظيم مسارات الدخول والخروج مما يحقق سلامة الحشود وسلامة وصول المعتمرين لصحن الطواف ، على أن يتم تخصيص صحن المطاف والدور الأرضي للمعتمرين ، وتخصيص فرق لمواجهة الظواهر السلبية في المنطقة المركزية لمنع التسول والإفتراش المعيق لحركة المعتمرين والمصلين ، وسيتم ضبط مرتكبي هذه الظواهر السلبية ، لأن الحرم وساحاته خصص للعبادة ، وأنه لن يسمح الأمن العام بوجود أي ظواهر تتعارض مع ذلك .

وأضاف حنفي أن الدفاع المدني السعودي أعلن إستعداده وجاهزيته كمجموعات إشراف الوثائق ودعم الحرم التي تتمركز في جميع المواقع لتحقيق زمن الإستجابة السريعة للتدخل في أي حالة طارئة .

من جانبها أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية أنها رفعت جاهزيتها في جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية لضمان سرعة إنهاء إجراءات دخول ضيوف الرحمن من المعتمرين ، وأختتم المؤتمر بكلمة للأمن العام السعودي الذي أعلن جاهزية قوات أمن العمرة أعتباراً من الأول من رمضان .