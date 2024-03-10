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الإثنين 11 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

السعودية تستعد لموسم العمرة بإقامة المؤتمر الأول لقيادات قوات أمن العمرة

وزارة الداخلية السعودية
وزارة الداخلية السعودية
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قال عادل نائب رئيس الإتحاد العآم للمصريين بالسعودية أن وزارة الداخلية السعودية أقامت بالعاصمة المقدسة المؤتمر الأول لقوات أمن العمرة لعام  1445- 2024 وذلك ضمن رؤية المملكة 2030 ، حيث تضمنت خطة قيادة أمن العمرة والتي أعتمدت من قبل وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف ، الجانب الأمني وإدارة تنظيم الحشود وإدارة الحركة المرورية ، وتقديم الخدمات الإنسانية ، ودعم وتمكين الجهات الخدمية المشاركة .

وأوضح حنفي أن الخطة الأمنية كما أعلن شملت أيضاً على تنظيم مسارات الدخول والخروج مما يحقق سلامة الحشود وسلامة وصول المعتمرين لصحن الطواف ، على أن يتم تخصيص صحن المطاف والدور الأرضي للمعتمرين ، وتخصيص فرق لمواجهة الظواهر السلبية في المنطقة المركزية لمنع التسول والإفتراش المعيق لحركة المعتمرين والمصلين ، وسيتم ضبط مرتكبي هذه الظواهر السلبية ، لأن  الحرم وساحاته خصص للعبادة ، وأنه لن يسمح الأمن العام بوجود أي ظواهر تتعارض مع ذلك .

وأضاف حنفي أن الدفاع المدني السعودي أعلن إستعداده وجاهزيته كمجموعات إشراف الوثائق ودعم الحرم التي تتمركز في جميع المواقع لتحقيق زمن الإستجابة السريعة للتدخل في أي حالة طارئة .
من جانبها أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية أنها رفعت جاهزيتها في جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية لضمان سرعة إنهاء إجراءات دخول ضيوف الرحمن من المعتمرين ، وأختتم المؤتمر بكلمة للأمن العام السعودي الذي أعلن جاهزية قوات أمن العمرة أعتباراً من الأول من رمضان .

الاتحاد العام للمصريين بالسعودية وزارة الداخلية السعودية العمرة