ads
الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

وسط إقبال كبير.. الجامع الأزهر يقيم التراويح الأولى لرمضان بحضور وكيله وقياداته

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أدى آلاف المصلين اليوم أول صلاة تراويح لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ- 2024م، فى رحاب الجامع الأزهر الشريف، بحضور فضيلة أ.د/محمد الضويني، وكيل الأزهر، وعدد من قيادات وعلماء الأزهر الشريف، حيث أجرى الجامع استعداداته المكثفة لاستقبال المصلين بالطاقة الاستيعابية الكاملة فى أروقته العريقة وصحنه الواسع، لتعود معه أجواء شهر رمضان وروحانياته وبركاته.


ونقل المركز الإعلامى للأزهر  الشريف صلاتي العشاء والتراويح طوال أيام الشهر الفضيل عبر منصات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى وصفحة الجامع الأزهر، كما يتم إذاعتها على عدد من القنوات الفضائية، أبرزها القناة الأولى والفضائية والناس، بالإضافة إلى إذاعة القرآن الكريم على الراديو.


وأمّ المصلين في الجامع الأزهر الليلة في صلاتي العشاء والتراويح؛ الشيخ محمد إسماعيل العَوَضي، كبير باحثين بمنطقة وعظ الدقهلية، بتلاوة حفص عن عاصم، والدكتور أسامة هاشم الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى، براوية قالون عن نافع، والشيخ   عادل محمود محمد، معلم القرآن كريم بمنطقة المنيا الأزهرية، براوية السوسى عن أبى عمرو البصري، والشيخ عيد كامل عراقي، مدرس القراءات بمعهد قراءات الخازندارة بشبرا، برواية الدوري عن الإمام الكسائي.


ويقيم الجامع الأزهر صلاة التراويح طوال أيام شهر رمضان، بإجمالي (20) ركعة يوميا، بالجامع الأزهر وبمسجد مدينة البعوث الإسلامية، يعقبها درس علمي يومي، وعقد ملتقى فكري يومي بإجمالي (29) طوال الشهر، يحاضر فيها نخبة من علماء ووعاظ هيئة كبار العلماء، ومشيخة الأزهر الشريف، بجانب إقامة صلاة التهجد، بعدد (8) ركعات يوميا، بداية من الليلة العشرين من رمضان إلى نهاية الشهر المبارك.

1000161814
1000161814
1000161825
1000161825
1000161823
1000161823
1000161817
1000161817
1000161828
1000161828
1000161829
1000161829
1000161826
1000161826
1000161827
1000161827
1000161831
1000161831
1000161820
1000161820
1000161832
1000161832
1000161841
1000161841
1000161830
1000161830
الجامع الأزهر الشريف صلاة التراويح محمد الضويني وكيل الازهر