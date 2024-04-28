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الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأمن يضبط المتهمين باستخراج شهادات جامعية عبر الإنترنت

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
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تمكنت  أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى القنوات الفضائية بشأن وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، زعم القائمين عليها بقدرتهم على استخراج شهادات جامعية موثقة باستخدام الذكاء الاصطناعى. 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد الصفحة المُشار إليها وكذا عدة صفحات أخرى والقائمين على إدارتهم وتبين أنهم تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة كفر الشيخ).
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وعُثر بحوزتهم على (هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على آثار ودلائل تؤكد على نشاطهم الإجرامى")، كما أمكن حصر عدد من عمليات التحويل المالى على المحافظ الإلكترونية الخاصة بالمتهمين .
كما أمكن رصد صفحة آخرى تروج لذات النشاط على موقع "فيس بوك" وتم تحديد وضبط القائم على إدارتها.  
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

موقع التواصل الاجتماعي إستخراج شهادات جامعية الأجهزة الأمنية