أستاذ بكلية الدراسات الإفريقية يضع 3 آليات لزيادة تواجد مصر في أفريقيا

تمتلك مصر علاقات اقتصادية قوية في القارة الإفريقية، وتعتبر السوق الإفريقية أحد أكبر الأسواق الاقتصادية في العالم، وتستطيع مصر المنافسة في هذه السوق نظرا لتميز المنتج المصري بدقة التصنيع خلال الفترة الماضية.



ووضعت الدكتور سالي فريد، أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، ثلاث آليات لغزو السوق الإفريقية من قبل المنتجات المصرية، وهي:

استغلال الأصول المملوكة لشركة النصر للتصدير والاستيراد في عدد من الدول الأفريقية لإقامة مراكز تجارية مصرية بها، على أن تكون البداية بثلاث دول أفريقية أساسية، وهي: كينيا، وتنزانيا، وكوت ديفوار.

التركيز على ما تحتاجه دول القارة من منتجات خاصة فى مجالات الاسمدة والكيماويات والأدوية والصناعات الهندسية والمنسوجات، ويتم تصنيعها وتصديرها بصورة سريعة؛ مما يوفر عملة صعبة من جانب، ويسهم في انتعاش الاقتصاد المصري من جانب آخر.

الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل زيادة الإنتاج وتحسين كفاءة المنتج المصري لزيادة تصديره بالخارج والعمل على تطوير الصناعة المصرية وخطوط الإنتاج من أجل استدامة الصادرات المصرية للقارة الأفريقية.

وأكدت فريد لـ"البوابة"، أن مصر تخطو نحو الطريق الصحيح في التواجد في السوق الإفريقية، ولكننا بحاجة لدراسة السوق هناك بشكل موسع.