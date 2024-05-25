البرلمان العربي يوقع مذكرة تعاون مع المنظمة المتحدة للبحث العلمي

وقع البرلمان العربي بروتوكول تعاون مشترك مع المنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي، على هامش أعمال الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، والتي عقدت صباح اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة برئاسة معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي.

وقع مذكرة التفاهم كل من المستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي، و ا. د. انتصار صغيرون الزين، رئيس الهيئة العلمية للمنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي.

ويسعى الموقعون على مذكرة التعاون، إلى تعزيز أطر التعاون بين المؤسستين بما يخدم جهود البحث العلمي في المنطقة العربية، وبما يسهم في تطوير آليات البحث العلمي في المنطقة العربية وجعلها أكثر مواكبة لاحتياج المنطقة العربية.

كما يهدف بروتوكول التعاون الموقع بين البرلمان العربي والمنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي، إلى تقديم الاستشارات العلمية في مجالات الطاقة والتعليم والسياحة والصناعات الغذائية والدوائية، وإقامة المشروعات التأهيلية في العديد من مجالات العلوم الإنسانية والتطبيقية بالتعاون مع جامعات عربية تمنح المؤهلين عنها شهادات اجتياز بتوثيق دولي، كما سيسهم في تفعيل تنظيم المؤتمرات العلمية والندوات بالتعاون المشترك بين الطرفين.

