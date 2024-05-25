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السبت 25 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. محمد رمضان في استاد القاهرة لترتيب حفل مباراة الأهلي والترجي

محمد رمضان في استاد
محمد رمضان في استاد القاهرة
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يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفل نهائي دوري ابطال أفريقيا في استاد القاهرة الدولي، قبل مباراة الأهلي والترجي التونسي التي تنطلق في الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وظهر محمد رمضان ظهر اليوزم في استاد القاهرة الدولي لعمل بروفة حفل نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الكروي 2023 - 2023.

وشارك محمد رمضان مقاطع فيديو عبر حسابه على "إنستجرام"، وظهر في مقطع لحظة وصوله إلى استاد القاهرة الدولي الذي يشهد المباراة، لمتابعة تجهيزات الحفل.

وفي فيديو آخر، ظهر محمد رمضان وهو يُجري بروفات على الاستعراضات التي سوف يؤديها خلال الحفل.


 

الفنان محمد رمضان حفل نهائي دوري ابطال أفريقيا مباراة الأهلي والترجي