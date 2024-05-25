نهائي دوري أبطال أفريقيا.. محمد رمضان في استاد القاهرة لترتيب حفل مباراة الأهلي والترجي

يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفل نهائي دوري ابطال أفريقيا في استاد القاهرة الدولي، قبل مباراة الأهلي والترجي التونسي التي تنطلق في الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وظهر محمد رمضان ظهر اليوزم في استاد القاهرة الدولي لعمل بروفة حفل نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الكروي 2023 - 2023.

وشارك محمد رمضان مقاطع فيديو عبر حسابه على "إنستجرام"، وظهر في مقطع لحظة وصوله إلى استاد القاهرة الدولي الذي يشهد المباراة، لمتابعة تجهيزات الحفل.

وفي فيديو آخر، ظهر محمد رمضان وهو يُجري بروفات على الاستعراضات التي سوف يؤديها خلال الحفل.



