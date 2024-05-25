"الملا" يتابع تطبيق التحول الرقمى فى أخذ عينات من السخنة إلى مسطرد

خلال زيارة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والوفد المرافق له لمشروع توسعات المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد تم استعراض مشروع تطبيق نظام إدارة المعامل الكيميائية(LIMS) والذي يأتى فى إطار استراتيجية الوزارة لتطبيق نظم التحول الرقمى من خلال مشروع تطوير وتحديث القطاع ، ويهدف إدارة نظم المعامل الكيميائية إلى ربط ١٣ شركة بترولية من خلال عمل نظام متكامل بين هيئة البترول والشركات التابعة لها ، لتكوين قاعدة بيانات قوية ومتابعة لحظية لمخرجات الوحدات الإنتاجية وسرعة إتخاذ القرار المناسب ، حيث تم الانتهاء من التشغيل التجريبي والتشغيل الفعلى لكافة الشركات المشاركة بالمشروع .



وتم استعراض تجربة تطبيق التحول الرقمى لمسار اخذ العينات وتحليلها وتسجيل نتائجها بدء من تدفيع الزيت الخام بأنابيب منطقة السخنة حتى وصوله لمعمل الشركة بمسطرد لتكريره وإنتاج المازوت الذى يتم تدفيعه للشركة المصرية للتكرير لإنتاج منتجات بترولية عالية القيمة .



واشاد "الملا" ببرامج التحول الرقمى فى مسار اخذ العينات وتحليلها لتحديد المواصفات القياسية بدء من تدفيع البترول الخام إلى مصافى التكرير لإنتاج مواد بترولية التى يتم ايضاً التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية قبل طرحها فى السوق المحلى ، وذلك مقارنة بالطرق التقليدية التى كانت تستخدم فى الماضى .

وقام المهندس طارق الملا ومرافقوه بتفقد معمل التحليل المركزي بمصفاة القاهرة لتكرير البترول .

كما تفقد المنطقة الجغرافية الجديدة بمسطرد والتى تشهد تنفيذ ١٢ صهريج مواد بترولية ، حيث اشاد الملا بالاداء المتميز لشركة بتروجت التى اصبحت متفردة ولها خبرة طويلة فى تنفيذ المشروعات الاستراتيجية سواء داخل مصر أوخارجها باعتبارها الذراع التنفيذي لقطاع البترول فى تنفيذ المشروعات الكبرى لما تمتلكه من كوادر فنية على اعلى مستوى من الكفاءة وتقنيات متطورة ومعدات حديثه فى تنفيذ المشروعات .