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السبت 25 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

الاحتفال اليوم السبت 25 مايو بعيد استقلال الأردن الـ 78

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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الاحتفال اليوم السبت 25مايو بعيد استقلال  الأردن الـ 78، حيث احتفل محرك البحث جوجل،  وقام بتثبيت صورة العلم الأردني، خلفية لشعاره بحيث يظهر العلم لكل من يستعمل محرك البحث بنسخته المحلية.
ويشارك جوجل كل عام في الاحتفال بعيد الاستقلال الأردني، في 25 مايو من كل عام. 

حيث تلقى الملك عبدالله الثاني التهنئة  بمناسبة عيد استقلال المملكة الأردنية الـ 77 من كل قادة الدول الاسلامية والعربية وعدد من كبار المسؤولين فيها، حيث عبرت البرقيات عن خالص التهاني والتبريكات للملك عبد الله والشعب الأردني بهذه المناسبة، معربين عن أملهم للأردن وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار والرفعة.

ودونت وكالة الأنباء الأردنية في تغريدة لها أن الأردنيين يحتفلون بعيد الاستقلال وهم واثقون أن مئوية الأردن الثانية تحمل في طياتها مستقبلا أكثر ازدهارا وتقدما لشعب الأردن، ومزيد من  الإصلاحات والتطوير والتجديد والتحديث لكثير من القوانين والتشريعات.

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