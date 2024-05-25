الدبلومات الفنية 2024| محافظ المنيا؛ لا شكاوى من امتحان اللغة العربية

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية اليوم السبت، والتي تشمل تخصصات الدبلوم الفني التجاري والصناعي والزراعي والمزدوج والفندقي، بالإضافة إلى دبلوم الخط العربي ودبلوم الصم وضعاف السمع، وتستمر الامتحانات حتى 6 يونيو 2024.



وشدد المحافظ على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لضمان راحة جميع الطلاب والطالبات وتوفير بيئة مناسبة للجان والمعلمين والمراقبين موجهاً مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات بانتظام وأمان.

من جانبه، أوضح حمدي مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن الامتحانات تسير وسط إجراءات مشددة على مستوى الإدارات التعليمية التسع، حيث يبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية 59,462 طالباً وطالبة موزعين على 134 لجنة على مستوى المحافظة، مؤكداً أن غرفة عمليات المديرية والإدارات التعليمية لم تتلق فى اليوم الأول أي شكاوى أو معوقات، كما اتخذت المديرية كافة الإجراءات اللازمة لضمان انتظام سير اللجان الامتحانية وتوفير التجهيزات المطلوبة، وتم التنبيه على رؤساء اللجان بضرورة التأكد من استيفاء جميع الشروط القانونية للمشاركين في أعمال الامتحانات.





