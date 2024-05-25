ننشر حركة تداول السفن في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 54499 طن تشمل : 10092 طن يوريا و 2881 طن جبس و 8881 طن علف و 4133 طن رمل و 1893 طن حديد و 26619 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38601 طن تشمل : 6200 طن قمح و 16300 طن ذرة و 9484 طن خردة و 2865 طن حديد و 859 طن خشب زان و 3193 طن ابلاكاش .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 454 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 316 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 27378 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 263230 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6697 حركة .

ويتقدم اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بخالص التهنئة والتحية لجميع الزميلات العاملات بميناء دمياط وقطاع النقل البحري المصرى بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في المجال البحرى والذى تحتفل به المنظمة البحرية الدولية ( IMO ) فى 18 مايو ، ويقام هذا العام تحت شعار ( آفاق آمنة .. المرأة تشكل مستقبل السلامة البحرية ) وهو الاحتفال الذى يؤكد دور المرأة المحورى فى صناعة النقل البحري ، مؤكداً على استمرار النهج الذى تنتهجه هيئة ميناء دمياط طبقاً لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بالاهتمام بتقديم البرامج التدريبية المتقدمة وتطوير وتنمية القدرات المهنية لجميع الزميلات ، وتصعيدهن لتولى المناصب القيادية والإشرافية طبقاً للقوانين واللوائح فى مختلف إدارات الهيئة ، متمنياً لهن دوام التوفيق والنجاح .