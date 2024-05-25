حبس المتهم بقتل ابنة شقيقه في الشرقية علي ذمة التحقيقات

قررت نيابة الزقازيق اليوم حبس المتهم بقتل ابنة شقيقه الطفلة بعدما تعدى عليها بالضرب حتى الموت 4 ايام على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة الطفلة "ملك أ س" 10 أعوام مقيمة بمركز الزقازيق جثة هامدة داخل منزل أسرتها وتبين وجود أثر جرح بالرأس وكدمات بالرقبة ووجود شبهة جنائية في حدوث الوفاة.

وتبين من التحريات الأولية أن الطفلة والدها متوفي ووالدتها متزوجة وأن عمها مسئول عن رعايتها وتعيش برفقته وأنه قد تعدي عليها بالضرب بعنف حتى فارقت الحياة وزعم وفاتها طبيعيا إلا أن مفتش الصحة اكتشف الجريمة.

وتم ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب أحد الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية لجثة الطفلة وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.