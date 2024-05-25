تأجيل محاكمة متهم بخلية الماريوت

قررت محكمه الجنايات المنعقده بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، برئاسة المستشار وجدى عبدالمنعم، تأجيل محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت" لجلسه ٢٩ يوليو

وجهت النيابه للمتهم تهم بالانضمام لجماعة إرهابية لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.