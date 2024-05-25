ندوة تثقيفية لعمال مصنع سكر إدفو للارتقاء بالمصنع وزيادة معدلات الإنتاج

شهد مصنع سكر إدفو تنظيم ندوة تثقيفية للعمال حول حقوق وواجبات العمال وحثهم على الإنتاج والنهوض بأحد أهم القلاع الصناعية وزيادة العملية الإنتاجية بما يساهم بدوره فى زيادة دخل العامل بطريقة مباشرة ، وذلك ضمن الجهود المكثفة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " مهنتك مستقبلك "، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاته ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

ومن جانبه أوضح فوزى صابر مدير عام مديرية العمل بأسوان بأن تنظيم مثل هذه الندوات يأتى فى إطار تنفيذ رسالة تفتيش العمل والمتمثلة فى التوجية والتوعية والإرشاد ، ثم تنفيذ أحكام القانون فى ظل توجيهات وزير العمل ومحافظ أسوان بتعظيم دور التثقيف للعاملين بكافة القطاعات الخدمية ، والرد على جميع إستفساراتهم حتى يؤدى ذلك لإستقرار بيئة العمل ، وبالتالى زيادة فى الإنتاج وجودة المنتج .

المشاركون بالندوة يوجهون الشكر للرئيس لإتاحة مثل هذه الندوات للإرتقاء بمصنعهم وزيادة معدلات الإنتاج

لافتاً بأنه قام بإلقاء الندوة محمود عيسى مدير مكتب عمل إدفو بمقر الشركة ، فيما قدم المشاركين بالندوة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وأيضاً لوزير العمل حسن شحاته ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إتاحة مثل هذه الندوات التى تنشر الثقافة والمعرفة وتزيد من وعيهم العمالى ليكون عوناً لهم فى الإرتقاء بمصنعهم والحفاظ على مقومات الإنتاج ، آملين فى تكرار مثل هذه الندوات ، كما تقدموا بالشكر أيضاً للقائمين على تنظيم الندوة وعلى حجم المعلومات التى حصلوا عليها .