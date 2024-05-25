83 مركز شباب وناديا رياضيا تذيع مباراة الأهلي والترجي بالقليوبية

أعلن الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إذاعة مباراة الأهلي والترجي التونسي الليلة بـ 83 مركز شباب ونادي بالقليوبية.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب والذي يتفق مع استراتيجية وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية.

كلف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية مديري الإدارات الفرعية بضرورة متابعة استعدادات المرتكز بتوفير أماكن مشاهدة المباراة للمترددين مع وجود شاشات عرض مناسبة داخل المراكز تسعى لتشجيع النادي الأهلي المصري في مواجهة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتضم محافظة القليوبية 8 ادارات فرعية بإجمالي 83 مركز شباب وناد لإذاعة المباراة

تقام المباراة الليلة في الثامنة مساء على ستاد القاهرة الدولي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويدير مباراة الأهلي والترجي التونسي الليلة الحكم الكونغولي جون جاك نادالا، ويعاونه الغاني دانيال لاريا والسوداني محمد عبدالله إبراهيم مساعدان، وفي غرفة تقنية الفيديو «VAR» الجزائري لحلو بن براهم.