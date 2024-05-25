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السبت 25 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بريطانيا: وصول أكثر من 10 آلاف مهاجر حتى الآن عبر القناة الإنجليزية

القناة الإنجليزية
القناة الإنجليزية
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 أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية البريطانية، وصول أكثر من 10 آلاف مهاجر إلى المملكة المتحدة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن عبر القناة الإنجليزية.
وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية، اليوم /السبت/ - أن هذه الحصيلة القياسية تتخطى تلك التي تم تسجيلها في الفترة نفسها خلال عام 2022 حيث وصل 9326 مهاجرا، مضيفة أن هذه الحصيلة تزيد أيضا عن تلك المسجلة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي والتي شهدت وصول 7326 مهاجرا.
وأوضحت القناة البريطانية، أن الأول من مايو من العام الجاري شهد تسجيل أكبر عدد من حالات العبور للقناة الإنجليزية خلال يوم واحد حيث وصل إلى 711 مهاجرًا. 
وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، تعهد بوقف قوارب المهاجرين وجعل مكافحة الهجرة غير الشرعية إحدى أولوياته، ولكن الرقم القياسي الجديد يشير إلى أن خطة إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا لم تنجح كوسيلة ردع كافية لمنع المهاجرين من القيام بعمليات العبور الخطيرة عبر القناة.

القناة الإنجليزية المملكة المتحدة الهجرة غير الشرعية