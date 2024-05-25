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السبت 25 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

القاهرة الإخبارية ترصد مستجدات الأوضاع أمام معبر رفح

معبر رفح البري
معبر رفح البري
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قال أيمن عماد مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إن هناك استنفار واستعداد دائم من قبل منفذ رفح البري وإدارة المكان بشكل كامل لإنفاذ المساعدات إلى الجانب الفلسطيني، وهذا ما اعتدنا عليه خلال الأيام السابقة.

وأضاف خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا ننتظر خلال الساعات المقبلة تطبيق آلية نفاذ المساعدات من معبر كرم أبو سالم، وذلك عقب اتصال الرئيس السيسي مع نظيره الأمريكي.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح، أن هذا الأمر يؤكد على الثوابت المصرية التي تؤكد أن منفذ رفح من الجهة الفلسطينية يجب أن يخضع لإدارة فلسطينية مصرية بشكل خالص، خاصة بعد قيام قوات الاحتلال بالسيطرة عليه من الجهة الفلسطينية، ومنع إيصال المساعدات في ظل تفاقم الوضع الإنساني.

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