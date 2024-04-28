منظمة المطبخ المركزي العالمي تستأنف أعمالها الإغاثية في غزة

أعلنت مؤسسة المطبخ المركزي العالمي عن استئناف أعمالها الإغاثية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة بعد توقفها منذ 2 أبريل الجاري.

وتوقفت المنظمة عن العمل بعد أن قصفت القوات الإسرائيلية المباني التي تضم موظفي المنظمة، مما أسفر عن مقتل 7 منهم وإصابة آخرين.

يأتي استئناف المؤسسة أعمالها بسبب إصرارها على مواصلة دعم السكان في غزة وتقديم المساعدة الإنسانية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها بسبب الحصار الإسرائيلي الطويل والتصعيد العسكري الذي وصل إلي حرب إبادة.

ومن المتوقع أن تستأنف منظمة المطبخ المركزي العالمي برامجها الغذائية والإغاثية في غزة في الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد العمل على تأمين الظروف الآمنة والحماية اللازمة لموظفيها وتقديم المساعدات للسكان المتضررين.