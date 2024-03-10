المالديف تسجل انخفاضًا كبيرًا في عدد السياح الهنود

أفادت وزارة السياحة في جزر المالديف بانخفاض عدد السياح الهنود الوافدين للبلاد بنسبة 33% عن العام الماضي، في ظل الخلافات الدبلوماسية الأخيرة بين البلدين وحملات المقاطعة الهندية.

ووفق إحصاءات وزارة السياحة، زار أكثر من 41 ألف سائح هندي جزر المالديف منذ بداية عام 2023 وحتى 4 مارس في العام نفسه، فيما انخفض العدد خلال الفترة ذاتها من العام الجاري إلى قرابة 27 ألف سائح، كما هبطت الهند من كونها ثاني أكبر مصدر للسياح الوافين إلى المالديف إلى المركز السادس، وذلك حسبما نقلت شبكة "إن دي تي في" الهندية.

واندلع الخلاف بعدما أدلى ثلاثة نواب وزراء من جزر المالديف بتعليقات مهينة ضد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بسبب صوره أثناء زيارته إلى منطقة "لاكشادويب" الهندية للترويج للسياحة.. وتصاعد الأمر إلى خلاف دبلوماسي كبير واستدعت نيودلهي المبعوث المالديفي وسجلت احتجاجا قويا على المنشورات التي انتشرت على نطاق واسع.. وتم إيقاف نواب الوزراء الثلاثة عن العمل مع دفع رواتبهم.