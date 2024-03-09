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السبت 09 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

سيول وانهيارات أرضية في سومطرة تودي بحياة 9 أشخاص وتُفقد 10 آخرين

سيول جزيرة سومطرة
سيول جزيرة سومطرة الإندونيسية
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لقي ما لا يقل عن 9 أشخاص مصرعهم وفُقد 10 آخرون جراء سيول وانهيارات أرضية ضربت جزيرة سومطرة الإندونيسية اليوم السبت، وفقًا لما أعلنه مسؤولون.

وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات وانزلاقات للتربة في منطقة بيسيسير سيلاتان بمقاطعة سومطرة الغربية. ودفنت الانهيارات الأرضية 14 منزلًا، بينما غمرت المياه 20 ألف منزل حتى الأسطح، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم" الروسية.

وقال دوني يوسريزال، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، إن أطنانا من الطين والصخور والأشجار المقتلعة تدحرجت من أحد الجبال في وقت متأخر من يوم الجمعة، ووصلت إلى نهر فاضت ضفتيه وغمرت قرى جبلية.

وانتشل رجال الإنقاذ سبع جثث في قرية كوتو تاروسان الأكثر تضررا، وانتشلوا جثتين أخريين في قريتين مجاورتين. وما زال عشرة في عداد المفقودين.

وتواجه جهود الإغاثة صعوبات بسبب انقطاع التيار الكهربائي وإغلاق الطرق المغطاة بالطين الكثيف والحطام.

وتتسبب الأمطار الغزيرة في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات متكررة في إندونيسيا، حيث يعيش ملايين الأشخاص في مناطق جبلية وبالقرب من مجاري الأنهار.

سيول انهيارات أرضية جزيرة سومطرة الإندونيسية