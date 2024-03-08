ads
الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

بيع محال تجارية وصيدلية بالعبور الجديدة..وافتتاح معرض " أهلاً رمضان " بالمدينة

جانب من المزاد
جانب من المزاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، عن بيع 7 محال تجارية بالمركز التجاري المقام على القطعة رقم (59) بمنطقة اللؤلؤ بالحي الـ14 بالمدينة بالمزاد العلني، بمساحات تتراوح من 20م2 : 40م2، بالإضافة إلى صيدلية.

وأشار رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، إلى أن المزاد يؤكد مدى التقدم في معدلات التنمية نظراً لاهتمام الدولة وجهاز المدينة بزيادة الخدمات بها، لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.

وقام جبر ، بالافتتاح الرسمي لمعرض " أهلا رمضان "، المقام بالمدينة بالتنسيق بين المبادرات الحكومية والتنموية والمستثمرين بالمدينة، يرافقه عدد من رموز المحافظة والمدينة، وممثلي حزب مستقبل وطن بأمانة العبور، وممثلي العمل المجتمعي بالمدينة، ولفيف من قيادات الجهاز، وذلك في إطار إطلاق مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأوضح رئيس الجهاز، أن المعرض يقام بمبنى الحضانة بمنطقة الحرية لعرض السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك لتوفير احتياجات المواطنين بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

6fd7f656-d759-4cd3-860f-b9cf8c0d3d02
6fd7f656-d759-4cd3-860f-b9cf8c0d3d02
81ea4564-4d6e-4be5-bea4-673fcb69e9d4
81ea4564-4d6e-4be5-bea4-673fcb69e9d4
c01f68b7-a8e0-42c8-ba20-90efceb97660
c01f68b7-a8e0-42c8-ba20-90efceb97660
46b3c70e-181d-4f17-94b3-8cca4fc26a53
46b3c70e-181d-4f17-94b3-8cca4fc26a53
مزاد علني مدنية العبور الجديدة محال تجارية - معرض أهلا رمضان