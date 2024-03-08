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الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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وزير الأوقاف يهنئ الرئيس بمناسبة شهر رمضان المبارك

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري كله، والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله (عز وجل) أن يجعله شهر خير ويمن وبركة على سيادته، وعلى مصرنا العزيزة.

وأكد مختار جمعة، أن وزارة الأوقاف تكثف أنشطتها الدعوية وتعقد آلاف المقارئ القرآنية وتبذل قصارى جهدها لتوفير المناخ الروحي لإقامة وتيسير أداء جميع شعائر الشهر الكريم من صلاة القيام، والتهجد، والاعتكاف، ودروس العلم، ومقارئ القرآن الكريم، سائلًا الله (عز وجل) أن يبلغنا جميعًا ومصرنا العزيزة رمضان بكل خير.

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