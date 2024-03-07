رئيس خالدة: نستهدف استثمارات بـ1.2 مليار دولار وحفر 42 بئرا استكشافية

قال المهندس سعيد عبدالمنعم الرئيس والمدير التنفيذى لشركة خالدة للبترول، إن العام المالى 2024 /2025 سيشهد ضخ استثمارات بقيمة 1.2 مليار دولار و حفر 42 بئراً استكشافية وحفر 81 بئراً تنموية في مناطق الشركة بالصحراء الغربية والانتهاء من برنامج اعادة معالجة البيانات السيزمية لمنطقة حوض أبو الغراديق ، بالإضافة الى إكمال برنامج اعادة معالجة البيانات السيزمية لمنطقة شوشان-غرب كلابشة والذى من المتوقع البدء فيه خلال مارس الحالى، ومن المستهدف تحقيق متوسط انتاج يومى من حقول الشركة يقدر بنحو 270 الف برميل مكافىء في اليوم .

كما استعرض خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة براسة وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، ماتحقق من نتائج خلال النصف الأول من العام المالى الجارى 2023 /2024 حيث تم تحقيق 10 اكتشافات بترولية في النصف الأول من العام المالي الحالى تسهم فى زيادة الإنتاج الكلى للشركة وتعويض التناقص الطبيعى للآبار.

وأضاف أن انتاج الشركة من حقولها بالصحراء الغربية خلال العام المالى الحالي 2023 /2024 بمعدلات حوالى 269 الف برميل مكافىء في اليوم .

كما تم استعراض المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها وتأثيرها الايجابى على معدلات الإنتاج وتشمل انشاء عدد من خطوط الانابيب لنقل الخام والغاز وتطوير المحطات والتسهيلات .

حضر الجمعية العامة الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه و المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون الإنتاج والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاستكشاف والاتفاقيات والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير ، والمهندس ديفيد تشى نائب رئيس شركة اباتشى العالمية ومدير الشركة بمصر والمهندس محمد وسام مدير عام شئون الغاز بالوزارة ونائبى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للاتفاقيات والاستكشاف ، والإنتاج الدكتور عبدالحميد جويلى والمهندس محمد رشدى .