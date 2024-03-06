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الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

اتحاد الغرف يسقط عضوية أحمد شيحة من الجمعية العمومية لشعبة المستوردين

احمد شيحه عضو الشعبة
احمد شيحه عضو الشعبة العامة للمستوردين
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أصدر أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية قرار رئيس الاتحاد رقم 21 لسنة 2024 بإسقاط عضوية أحمد شيحة من الجمعية العمومية للشعبة العامة للمستوردين، وذلك بناء على قرار مجلس أدارة الشعبة بالتمرير، تطبيقا للمادة رقم 8 من لائحة الشعب العامة بالاتحاد نظرا لتكراره التحدث إعلاميا مع الزج باسم الشعبة والاتحاد العام للغرف التجارية حيث يستعرض تحليلاته ورؤاه الشخصيّة النابعة عن انطباعاته الخاصّة، والقائمة على معلوماتٍ مغلوطةٍ مجهولة المصدر وبياناتٍ تفتقر للدقّة، ومعطيات متناقضة لا تناغم بين عناصرها ومُكوّناتها، قادت إلى نتائج ارتآها الاتحاد شديدة البطلان والتنافر، بالغة الشّذوذ وتتسبب في الاضرار بالسوق والإساءة للشعبة والاتحاد العام للغرف التجارية ومنتسبيه بالمخالفة للائحة الشعب العامة.

وأهاب علاء عز أمين عام الاتحاد، كافة وسائل الإعلام ووسائط منصات البث الإعلامي تحري هوية من تستضيفه من خلال التنسيق والتواصل المسبق مع الجهات التي يدعون انتسابهم لها، وأن تتوخَّ الدقة والمصداقية فيما يطرح خلاها من أطروحات، وما يصرح به عبرها من تصريحات، في هذه المرحلة الدقيقة التي تستدعي تحسس صدق المعلومات المتداولة والأمانة في عرضها وتحليلها، اتّقاءًا لما قد ينتج عن الإخلال بذلك من تداعيات وعواقب غير محمودة.

اتحاد الغرف التجارية شعبة المستوردين الجمعية العمومية