بحضور أسرة مارد سيناء.. تعليم دمياط ينظم احتفالية يوم الشهيد

شهد اليوم الأربعاء "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، احتفالية مدرسة اللوزي الثانوية بنات التابعة لإدارة دمياط التعليمية، بيوم الشهيد الفريق أول عبدالمنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق التي أقيمت أثناء طابور الصباح للمدرسة.

وخلال كلمته وجه "غريب" التحية والتقدير لأسر الشهداء، مؤكدا أن عليهم الفخر والاعتزاز بأبنائهم الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن، مشيرا أن الاحتفال بذكرى يوم الشهيد يعد تعبيرا صادقا عن الروح العسكرية المصرية والتى تضرب القدوة والمثل للفريق عبدالمنعم رياض والذي استشهد خلال زيارته للخطوط الأمامية، على جبهة القتال، في مارس عام 1969وأصبح التاسع من مارس، تاريخا محفورا في الوجدان الوطني ونموذجا لنمط القيادة داخل القوات المسلحة المصرية.

حضر الاحتفالية اسرة الشهيد ايمن شويقة والرائد أحمد النحراوي من مكتب المستشار العسكري ود. إيناس عبد الخالق مدير عام الشؤون التنفيذية والخدمات التربوية والأب بندليمون بشري راعي كنيسة الروم الأرثوذكس والشيخ السيد يوسف خطيب أوقاف دمياط وأحمد عوض رئيس مجلس أمناء إدارة دمياط.

في سياق آخر أكد "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، ضرورة تطوير منظومة العمل الإداري بالإدارات التعليمية بما يحقق أعلى مستوى من الأداء الحكومي، فى ضوء توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

جاء ذلك خلال اجتماعه بمديري الإدارات التعليمية ومديري المرحلتين الثانوية العامة والفنية وذلك لاستعراض خطة ورؤية المديرية خلال الفترة المقبلة ومتابعة تنفيذ الإجراءات التي تستهدف تطوير العملية التعليمية.

وفى مستهل اللقاء، رحب "وكيل الوزارة" بالحضور وتعرف عليهم، مؤكدًا على أهمية دورهم فى العملية التعليمية، مشيدًا بالجهود التى يبذولها من أجل انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمحافظة.

