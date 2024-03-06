الدير الأبيض بسوهاج يستقبل السفيرة الأمريكية

استقبل دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالجبل الغربي في سوهاج (الدير الأبيض)، السفيرة هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، وشون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، و لورا جونزاليس مديرة مكتب التقييم الخارجي التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، و إيرين تاريوت من قسم الدبلوماسية العامة بالسفارة الأمريكية.

وزارت السفيرة والوفد المرافق لها الكنيسة الأثرية للدير، واستمعوا لشرح عن معالم الدير الأثري وعن تاريخ القديس الأنبا شنودة والرهبنة الشنودية في منطقة أدريبة، كما زاروا أعمال ترميم الجدار الشمالي للصحن الأثري.

من جانبهم أبدى الضيوف إعجابهم بالدير ومدى عراقته.



