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الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

الدير الأبيض بسوهاج يستقبل السفيرة الأمريكية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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استقبل دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالجبل الغربي في سوهاج (الدير الأبيض)، السفيرة هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، وشون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، و لورا جونزاليس مديرة مكتب التقييم الخارجي التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، و إيرين تاريوت من قسم الدبلوماسية العامة بالسفارة الأمريكية.

وزارت السفيرة والوفد المرافق لها الكنيسة الأثرية للدير، واستمعوا لشرح عن معالم الدير الأثري وعن تاريخ القديس الأنبا شنودة والرهبنة الشنودية في منطقة أدريبة، كما زاروا أعمال ترميم الجدار الشمالي للصحن الأثري.

من جانبهم أبدى الضيوف إعجابهم بالدير ومدى عراقته.

 


 

دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالجبل الغربي في سوهاج الدير الأبيض السفيرة هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الدبلوماسية العامة بالسفارة الأمريكية