وزير التموين يوجه جهاز التجارة الداخلية بعمل تطبيق إلكتروني مماثل لمكاتب السجل التجاري

وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة، جهاز تنمية التجارة الداخلية بعمل تطبيق إلكتروني مماثل لمكاتب السجل التجاري يقوم بتقديم كافة الخدمات المقدمة بتلك المكاتب المطورة.

وقال المصيلحي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمقر وزارة التموين والتجارة الداخلية في العاصمة الإدارية الجديدة، إنه سيتم تأمين التطبيق الإلكتروني بشكل كامل وذلك لحماية بيانات العملاء.

من جهته أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه تم تطوير 67 مكتب سجل تجاري حتى الآن وتحويلهم إلى مكاتب نموذجية مميزة من إجمالي شبكة مكاتب السجل المنتشرة على مستوى الجمهورية والتي تبلغ 112 مكتب سجل تجاري.

وأضاف عشماوي، أنه مستهدف تطوير عدد آخر من مكاتب السجل خلال العام الجارى، كما تم ربط منظومة السجل التجاري بقواعد بيانات العلامات التجارية من خلال تقديم خدمة تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية عبر 16 مكتب سجل تجاري منتشرة في أنحاء الجمهورية.

وتابع عشماوي أن جهاز تنمية التجارة الداخلية قام بإتاحة فترة مسائية لعملائه في بعض مكاتبه ونجح الجهاز في الارتقاء بمستوى خدماته لتقليص زمن تنفيذ الخدمة إلى أقل مدة زمنية ممكنة، لافتا إلى أنه بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تم نشر أجهزة الدفع الإلكتروني بمكاتب السجل التجاري مع تدريب الموظفين على استخدام هذه الأجهزة.

ولفت عشماوي إلى أنه تم حتى الآن تسجيل 5.2 مليون منشأة تجارية في السجل التجاري وذلك منذ بداية نشأته في 1934.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء عبر الفيديو كونفرنس 16 مكتبا من شبكة مكاتب السجل التجاري النموذجي في العديد من المناطق بالمحافظات المختلفة " الجيزة، منوف بمحافظة المنوفية، وحدة مستخرجات الغربية، كفر الدوار، العاشر من رمضان، 15 مايو، المنيا، ابشواى، طامية الصف، رأس غارب، السنبلاوين، أبو تيج، المنزلة، رشيد، دسوق ".