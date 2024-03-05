بالفيديو.. تفاصيل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطفولة المبكرة بشراكة مع اليونيسيف

قالت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن مرحلة الطفولة المبكرة من سن يوم وحتى الست سنوات، حيث إنه يتم التركيز على كيفية إكمال الطفل بطريقة صحيحة حتى سن الست سنوات، مشيرة إلى أن كل الجهات المعنية المقدمة للخدمة تتشارك في تقديم مبادرات مختلفة للطفل.

وأضاف "نيفين" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن الاستراتيجية الوطنية للطفولة المبكرة تمت تحت رعاية رئيس الوزراء، وبالتالي تؤكد أن جميع الوزارات كانت شريكة فى هذه الاستراتيجية.

وتابعت، أن تلك الإستراتيجية معنية بكيفية بناء قدرات الأطفال من أجل القدرة على تقديم البيئة المناسبة لهم، وكيفية عمل تدريب لكل الإخصائيين الاجتماعيين والمدربين والأطباء ووزارة الشباب والرياضة، لافتة إلى أنه يتم التركيز على جميع الأطفال فى مختلف المحافظات وليس فقط القاهرة.

وأردفت، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن استراتيجية تنمية الطفولة المبكرة محاور شاملة تعكس وتؤكد الأهمية التي توليها الدولة المصرية لقضايا والأطفال والنشء، فمصر تضع هذه الفئة المهمة من المجتمع في القلب من توجها ورؤيتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، خصوصًا وأن المجتمع المصري مجتمع شاب يُمثل فيه الأطفال والشباب معًا الشريحة الأكبر بنسبة تبلغ نحو 65% من إجمالي السكان ومن ثَم، تمثل تلك الفئة الثروة الحقيقية لمصر، والتي تسعى الدولة بكافة أجهزتها لتعظيم الاستفادة منها وتحويلها إلى طاقة منتجة.