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الإثنين 04 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تعرف على غيابات الزمالك أمام الأهلي في نهائي الكأس

الونش مدافع الزمالك
الونش مدافع الزمالك
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يستعد فريق الزمالك، لموقعة الأهلي في نهائي كأس مصر، الجمعة المقبل على ملعب الأول بارك بالسعودية بحضور 25 ألف مشجع .

وتأكد غياب عدد من لاعبي الزمالك المؤثرين لأسباب فنية وإصابات، حيث سيغيب، محمود الونش، ومحمد عبدالشافي، وسيف جعفر، وياسر حمد، وزياد كمال، وترافيس موتيابا، ومحمد عاطف، ومهاب ياسر، وإبراهيما نداي .

وأعلن جوزية جوميز مدرب الزمالك قائمة الفريق لخوض نهائي الكأس وضمت كل من، محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين -حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - سيد عبدالله "نيمار" - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي -يوسف أوباما - سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينولا.

الزمالك الأهلى محمود الونش أيمن مصطفى