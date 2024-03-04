قوات الاحتلال الإسرائيلي تعرقل عمل طواقم الإسعاف خلال اقتحام مدينة نابلس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، عرقلت عمل طواقم الإسعاف خلال اقتحام مدينة نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعشرات الآليات العسكرية، واندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال، أطلق خلالها الاحتلال الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وشدد جيش الاحتلال الإجراءات العسكرية في أحياء البلدة القديمة في الخليل، خاصة في حارة جابر، ووادي النصارى، ووادي الحصين، وحارة السلايمة، وتل الرميدة، وقام بالاعتداء على 8 شبان في البلدة، ومنع المواطنين من التواجد في الشوارع والأحياء في ساعات المساء.