حادث تصادم بطريق الواحات يسفر عن مصرع سائق بعد اشتعال النيران بسيارته

لقي سائق مصرعه متفحما في حريق اشتعل بسيارته "نقل مقطورة" عقب اصطدامها بسيارة نقل محملة بالبطاطس بطريق الواحات بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم واشتعال النيران بسيارة بطريق الواحات، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتمت السيطرة علي الحريق وبالفحص، تبين اصطدام سيارة "نقل مقطورة" بسيارة نقل محملة بالبطاطس واشتعال النيران بالأولي نتج عنه مصرع سائق السيارة الاولي متفحما جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تم التحفظ على سائق ومرافق مالك سيارة البطاطس وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.