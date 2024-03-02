منظمة الصحة العالمية: تقديم العلاج لـ50 طفلًا يعانون من سوء التغذية الحاد بمستشفى الشفاء في غزة

قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، إنه تم تقديم العلاج لـ50 طفلًا يعانون من سوء التغذية الحاد، بالإضافة إلى تقديم الإمدادات الطبية الضرورية للحياة لـ150 مريضًا.

وأشار في تويتة على منصة "إكس" إلى أن منظمة الصحة العالمية وشركاؤها تمكنوا من الوصول إلى مستشفى الشفاء في شمال غزة وتقديم 19 ألف لتر من الوقود بعد أكثر من شهر من الجهود.

وأكد جيبريسوس أن مدى الدمار المحيط بمستشفى الشفاء في غزة نتيجة الحرب الإسرائيلية يتجاوز الكلمات.

وأضاف جيبريسوس أنه يتلقى أكثر من 240 مريضًا الخدمة من قبل عدد كبير من العاملين الصحيين المتطوعين، والخدمات محدودة للغاية بسبب نقص الإمدادات الطبية والوقود والمياه والغذاء.



After more than a month، @WHO and partners managed to access Al-Shifa hospital in northern #Gaza to deliver 19،000 litres of fuel; lifesaving medical supplies for 150 patients; and treatments for 50 children suffering from severe acute malnutrition.



Over 240 patients are being… pic.twitter.com/H3AYTLVbUG — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 1، 2024



