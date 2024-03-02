القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا ضربات ضد منصات صواريخ حوثية كانت معدة للإطلاق

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي "أكس" أن القوات الأمريكية، قامت أمس الجمعة، بتنفيذ ضربة ضد صاروخ "أرض-جو"، تابع للحوثيين المدعومين من إيران.

كما أوضحت أن الصاروخ كان جاهزًا للإطلاق من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه البحر الأحمر.

وأضافت المركزية الأمريكية، أن قواتها حددت مكان الصاروخ، وقررت أنه يمثل تهديدًا وشيكًا للسفن والطائرات الأمريكية في المنطقة.

كما أشارت إلى أن الحوثيون أطلقوا، أمس الجمعة، صاروخًا باليستيًا مضادًا للسفن من اليمن إلى البحر الأحمر، وقالت أن الصاروخ لم يتسبب في أي ضرر على السفينة.