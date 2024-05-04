وزير فلسطيني:التهديدات الأمريكية للمحكمة الجنائية الدولية هي"جريمة دولية"

قال وزير العدل الفلسطيني الدكتور محمد الشلالدة، إن التهديدات الأمريكية الأخيرة للمحكمة الجنائية الدولية؛ تشكل خرقا فاحشًا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة واتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، كما أن هذه التهديدات تشكل جريمة دولية.

وشدد الشلالدة،في تصريح لقناة "القاهرة" الإخبارية اليوم /السبت/، على أن الولايات المتحدة ملزمة بتنفيذ أي قرار يصدر من محكمة العدل الدولة أو من المحكمة الجنائية الدولية؛ مشيرا إلى أنه "بدلا من التهديد يجب أن تقوم بمساءلة وملاحقة من ارتكبوا جرائم حرب وجريمة إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني".

وأضاف "أنه لا يجوز لأى رئيس أو زعيم التدخل في الشئون الداخلية للجهاز القضائي للمحكمة الجنائية الدولية ولا لمحكمة العدل الدولية"، لافتا إلى أن إسرائيل متهمة بجريمة الإبادة الجماعية استنادا لاتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وتطرق إلى أنه ستصدر قريبا مذكرات اعتقال بحق مقترفي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، منبهًا إلى أن الأدلة والإثباتات أمام محكمة العدل الدولية ستُعزز الأدلة الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية.