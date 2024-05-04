مفاجأة.. أرسنال يجهز عرضًا مغريًا لضم صلاح

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن نية نادي أرسنال التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكرت صحيفة "تيليجراف" البريطانية أن تألق المهاجم الألماني كاي هافيرتز في الفترة الأخيرة دفع إدارة أرسنال لتغيير استراتيجيتها في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن أرسنال يتطلع الآن لضم جناح مميز بدلا من التركيز على التعاقد مع رأس حربة جديد كما كان مخططا في السابق.

وأشارت إلى أن صلاح يعد أحد أبرز المرشحين للانضمام إلى صفوف "المدفعجية" في الموسم المقبل، حيث يمتلك الإمكانيات التي تؤهله للمنافسة على مركز الجناح الأيمن مع الإنجليزي بوكايو ساكا، ومركز رأس الحربة مع الألماني كاي هافيرتز.

ويعيش صلاح فترة من عدم الاستقرار في ليفربول، حيث ارتبط اسمه ببعض الخلافات مع المدرب الألماني يورجن كلوب، كما أن عقده مع النادي ينتهي بعد موسمين.

وأكدت الصحيفة أن صلاح يعد أحد أفضل المهاجمين في العالم، وأنه سيشكل إضافة قوية لأي فريق ينضم إليه.

ويرتبط صلاح بعقد مع ليفربول ينتهي في صيف عام 2025، مما يجعل مهمة أرسنال في التعاقد معه صعبة وتتطلب مفاوضات معقدة مع إدارة "الريدز".

تشير التقارير إلى رغبة أرسنال الجادة في ضم النجم المصري في الميركاتو الصيفي المقبل، ولكن تواجه "المدفعجية" منافسة قوية من أندية أخرى للحصول على خدماته، كما أن مفاوضات التعاقد معه لن تكون سهلة مع ليفربول.