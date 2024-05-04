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السبت 04 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

محمود متولي يعزز تقدم الأهلي بالهدف الثاني في مرمى الجونة

محمود متولي لاعب
محمود متولي لاعب الأهلي
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أضاف محمود متولي الهدف الثاني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مرمى الجونة باللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد القاهرة في الجولة الـ21 من الدوري الممتاز.

جاء هدف متولي في الدقيقة 62 من اللقاء، بعدما تقدم المارد الأحمر عن طريق إمام عاشور في الدقية 37.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة الجونة بعد قليل على استاد القاهرة الدولي في الجولة الـ21 من الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 24 نقطة بينما يمتلك الجونة 28 نقطة في المركز السادس.

 تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول - محمود متولي - محمد عبدالمنعم - عمر كمال عبدالواحد

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - كريم نيدفيد - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - وسام أبو علي.

 تشكيل الجونة


حراسة المرمى: أحمد مسعود 

خط الدفاع: رضا سيد عبد السلام، كمال أبو الفتوح، أحمد حامد، صبري السيد

خط الوسط:  فرانك إيتوجا، أحمد عبد الرسول، محمد سيد عبد الفتاح، صبحي سليمان

خط الخجوم: أيمن محمد سعد، أحمد محمود.

محمود متولي النادي الاهلي مرمى الجونة الدوري الممتاز