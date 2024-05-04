تعرف على ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز الأهلي أمام الجونة

واصل فريق الأهلي الانتصارات في الدوري الممتاز محققا الفوز الثاني على التوالي على حساب الجونة ليواصل الزحف نحو مراكز المقدمة في مسابقة الدوري الممتاز.

ووصل الأهلي إلى النقطة 27 ليقفز للمركز التاسع في جدول مسابقة الدوري بعدما خاض 13 مباراة ويمتلك 6 مؤجلات.

وبعد الفوز الأهلي على الجونة وتحقيق الإسماعيلي الفوز على فاركو جاء ترتيب الدوري الممتاز كالتالي:

ترتيب الدوري الممتاز



1- بيراميدز 38 نقطة

2- المصري البورسعيدي 34 نقطة

3- زد اف سي 33 نقطة

4- الاتحاد السكندري 32 نقطة

5- إنبي 29 نقطة

6- الجونة 28 نقطة

7- سموحة 28 نقطة

8- سيراميكا كليوبترا 28 نقطة

9 - طلائع الجيش 28 نقطة

10- الأهلي 27 نقطة

11- مودرن فيوتشر 26 نقطة

12- الزمالك 24 نقطة

13- الإسماعيلي 22 نقطة

14- بلدية المحلة 19 نقطة

15- البنك الأهلي 18 نقطة

16- المقاولون العرب 15 نقطة

17- فاركو 13 نقطة

18- الداخلية 11 نقطة.