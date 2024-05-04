المقاولون 2005 يفوز على أسيوط في بطولة الجمهورية

فاز فريق المقاولون العرب مواليد 2005، على فريق أسيوط بثلاثية مقابل هدف، أحرزها محمد وليد وسعد عبد القادر وادم محمد هدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملاعب المقاولون العرب، لبطولة دورى الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024 .

يقود الفريق محمد فوزي مدرب وأحمد صابر مدرب حراس المرمى ونادر نشأت مخطط أحمال وهاني عدلي إداري الفريق وأحمد هشام أخصائي إصابات الملاعب.

المقاولون 2008 يواصل انتصاراته بالفوز على الاسماعيلي

واصل فريق المقاولون العرب مواليد 2008 انتصاراته بالفوز على فريق الاسماعيلي بركلات الترجيح حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل الفريقين بهدفان لكل منهما أحرزها يوسف فايز وزياد عبد الكريم , في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملاعب الاسماعيلي، جاءت المباراة ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024 .

يقود الفريق المدير الفني سامح يوسف، ويعاونه مدرب الفريق أحمد كمونة ومدرب حراس المرمى محمد سلامه ، ومخطط أحمال التدريب محمود عبد الحليم وعبد الغني حسين إداري الفريق والدكتور أسامة الأطرش أخصائي إصابات الملاعب