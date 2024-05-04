مصرع طفل غرقًا في القناطر الخيرية

لقي طفل مصرعه، اليوم السبت، أثناء الاستحمام في مياه ترعة قرية بمدينة القناطر الخيرية، بمحافظة القليوبية.



جرى نقل الجثة إلى مستشفى القناطر المركزي لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.





تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد غرق الطفل "حسن ص م" 15 سنة، أثناء الاستحمام في مياه إحدى الترع بعزبة الشقر في مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وقوات الإنقاذ النهري، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى القناطر الخيرية المركزي لاتخاذ اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.