محمد شريف البديل يشارك في تعادل الخليج مع الطائي بالدوري السعودي

شارك المهاجم المصري محمد شريف في المباراة، التي تعادل فيها فريقه الخليج سلبيًا مع الطائي، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم السبت على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

تواجد محمد شريف على مقاعد بدلاء فريقه منذ بداية المباراة، وشارك بديلًا في الدقيقة 67 بدلًا من زميله عبدالله السالم.

ولم يسجل شريف أهدافًا للمباراة الرابعة على التوالي في بطولتي الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

أحرز محمد شريف 4 أهداف، وصنع هدفًا آخر في 28 مباراة خاضها مع الخليج في الدوري السعودي بالموسم الجاري 2023-2024.

سيطر التعادل السلبي على مباراة الخليج والطائي، بعد محاولات عديدة من لاعبي الفريقين، لينتهي اللقاء بلا أهداف.

بتلك النتيجة، وصل رصيد الخليج إلى 36 نقطة، يحتل بها المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما رفع الطائي رصيده إلى 27 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.