محمود كهربا يضيف الهدف الثالث للأهلي في مرمى الجونة

أحرز محمود كهربا هدف الأهلي الثالث في شباك الجونة باللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد القاهرة الدولي في الجولة الـ21 من الدوري.

جاء هدف محمود كهربا من ضربة جزاء في الدقيقة 79.

كان الأهلي تقدم بثنائية عن طريق إمام عاشور في الدقيقة 37 ومحمود متولي في الدقيقة 62.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة الجونة بعد قليل على استاد القاهرة الدولي في الجولة الـ21 من الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 24 نقطة بينما يمتلك الجونة 28 نقطة في المركز السادس.

تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول - محمود متولي - محمد عبدالمنعم - عمر كمال عبدالواحد

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - كريم نيدفيد - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - وسام أبو علي.

تشكيل الجونة



حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: رضا سيد عبد السلام، كمال أبو الفتوح، أحمد حامد، صبري السيد

خط الوسط: فرانك إيتوجا، أحمد عبد الرسول، محمد سيد عبد الفتاح، صبحي سليمان

خط الهجوم: أيمن محمد سعد، أحمد محمود.