رئيس جامعة حلوان يهنئ البابا تواضروس والأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

تقدم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بخالص التهنئة القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الانجيلية بالقاهرة والأخوة الأقباط في مصر، وجميع الإخوة المسيحيين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، داعيا الله أن تسود روح المحبة والإخاء بين المصريين جميعًا و أن تنعم مصر بالأمن والاستقرار.

وأكد الدكتور قنديل أن جميع الأديان رسالتها المحبة والسلام، و أن المصريين بجميع طوائفهم كيان واحد تدعمه أواصر المحبة و الأخوة تحت مظلة الوحدة الوطنية، داعيًا الله أن يحفظ مصر في أمن وأمان.