علي معلول "كابتن" الأهلي لأول مرة

ارتدى النجم التونسي علي معلول شارة “كابتن” النادي الأهلي للمرة الأولى خلال مشواره مع الفريق الأحمر وذلك بمباراة الأهلي والجونة المقامة حاليا على استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الـ21 من الدوري الممتاز.

حمل كريم نيدفيد شارة قيادة الأهلي في بداية اللقاء بعد مشاركته بدلا من عمرو السولية، وبعد خروج “نيدفيد” في الشوط الثاني تم منح الشارة للنجم التونسي علي معلول .

كما أصبح علي معلول اول لاعب اجنبي يحمل شارة القيادة في تاريخ النادي الاهلي.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة الجونة بعد قليل على استاد القاهرة الدولي في الجولة الـ21 من الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 24 نقطة بينما يمتلك الجونة 28 نقطة في المركز السادس.

تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول - محمود متولي - محمد عبدالمنعم - عمر كمال عبدالواحد

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - كريم نيدفيد - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - وسام أبو علي.

تشكيل الجونة



حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: رضا سيد عبد السلام، كمال أبو الفتوح، أحمد حامد، صبري السيد

خط الوسط: فرانك إيتوجا، أحمد عبد الرسول، محمد سيد عبد الفتاح، صبحي سليمان

خط الهجوم: أيمن محمد سعد، أحمد محمود.